横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの「ドーレ」にて、ベーカーシェフ森広が手がける「デリ・ブレッド」シリーズを販売。4種のこだわりのパンが、優雅なランチのひとときを届けます☆ 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ドーレ」デリ・ブレッドシリーズ 期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）時間：10:00〜19:00場所：ペストリーショップ「ドーレ」（B1F）予約・問い合わせ：045-411-1188（10:00〜19:00