記事ポイント海外ファッションブランドの商品を日本語で検索・購入できるプラットフォーム「The Cool Hour Japan」が2026年5月に正式ローンチしました世界各地の正規販売パートナーと連携し、複数の海外ショップを横断して商品を検索できますロサンゼルス発、2011年創業のThe Cool Hourが日本市場向けに展開するサービスです 海外ブランドのファッションアイテムに興味はあっても、購入方法や正規品かどうかの判断に迷うケー