不二家洋菓子店の「ペコちゃん」と、30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」がコラボレーション。「ポムポムプリン」のデビュー30周年を「ペコちゃん」がお祝いする、さまざまなコラボ企画が用意されています☆ 不二家洋菓子店「ペコちゃん」×サンリオ「ポムポムプリン」コラボレーション 期間：2026年6月1日(月)〜6月30日(火)場所：全国の不二家洋菓子店 全国に洋菓子店を展開する不