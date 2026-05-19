記事ポイント2026年秋、神奈川県・箱根湯本にドッグ・プレミアムホテル「THE SCENE HAKONE YUMOTO」が開業予定ガラス張り屋外ドッグラン付き温泉エリアや愛犬同伴ダイニングを完備した全館設計料理長が手がける、箱根の地形を地産食材で再現するアーティスティックなコース料理を提供 愛犬と泊まれる宿が全国的に普及するなか、”同伴可能”をひとつ超えた新しい滞在スタイルが箱根湯本に登場します。ハートフル・ホスピタリ