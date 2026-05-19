記事ポイント砂糖不使用・還元麦芽糖使用でカロリー26％カットのヘルシー水ようかん北海道産小豆のこし生あんを使用し、1食56gあたり69kcalの低カロリー設計2026年6月18日(木)より数量限定で通信販売および全国のショップハーバーにて発売 砂糖を使わずに甘さを実現した和菓子が、2026年6月18日(木)に登場します。ハーバー研究所が手がける『北のあずき 水ようかん』は、カロリーが気になる季節にも取り入れやすいヘルシーな