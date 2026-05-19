世界が注目した米中首脳会談。最大の焦点は台湾問題だったが、日本の識者はどう見たのか。 キヤノングローバル戦略研究所の峯村健司氏は「（トランプ氏が）台湾独立を認めないと言ったと確認している。だから中国側は9月24日に（習近平氏が）ワシントンに行くと応じた」とテレビ番組で解説。 FOXニュースの取材にトランプ氏は「彼ら（台湾）には冷静になってほしい。現状を維持すれば中国は構わないと思う」と答え