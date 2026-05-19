■MLBマリナーズ6ー1ホワイトソックス（日本時間19日、T-モバイル・パーク）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのマリナーズ戦に“2番・一塁”で先発出場。3打数2安打1四球。今季7度目のマルチヒット、チームは連勝がストップし、首位ガーディアンズとの差は2ゲーム差になってしまった。マリナーズの先発は昨季15勝を挙げたB.ウー（26）、村上は初対戦となった。無死一塁で迎えた1回の第1打席、カウント1−2と追い込まれ