第一アイペット損害保険は19日、犬・猫・エキゾチックアニマル（小動物）を対象に、ペットの名前についての調査結果を発表した。【画像】あなたのペットの名前は入ってる？犬、猫の性別名前ランキング一覧犬、猫の調査は2025年度（2025年4月1日〜26年3月31日）の新規契約のうち、0歳の犬、猫が対象、エキゾチックアニマルの調査は25年度（25年4月1日〜26年3月31日）の新規契約のうち、うさぎ・インコ・ハムスター・チンチラ・