◇ア・リーグホワイトソックス1―6マリナーズ（2026年5月18日シアトル）村上宗隆内野手（26）が所属するホワイトソックスは18日（日本時間19日）、敵地でマリナーズに1−6で敗れた。これで、連勝は2で止まり貯金は1に逆戻りした。現在17本塁打でア・リーグ単独トップの村上は、4試合連続安打となる3打数2安打と奮闘。だが、一方で、ベナブル監督が3回の走塁妨害による相手得点に熱く抗議し「退場処分」を受けた。指揮