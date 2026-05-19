◇MLB レッドソックス3-1ロイヤルズ(日本時間19日、カウフマン・スタジアム)レッドソックスの吉田正尚選手が5番・レフトで先発出場し、第2打席で5試合ぶりのヒットとなる3塁打を放つ活躍をみせました。吉田選手は4回2死でまわってきた第2打席で、相手先発のセス・ルーゴ投手の初球、外角高めのシンカーをとらえ左中間を破る3塁打を放ちました。打球はぐんぐん伸び、センターがダイビングキャッチを試みるも届かず。フェンスに跳ね