韓国の俳優で歌手のソ・イングクが、WAKの新スキンケアブランド「FOUNDUE」の公式モデルに起用された。また、起用を記念したローンチショーケースが7月に有明で開催されることも決定した。【ライブ写真】キツネのぬいぐるみを持つソ・イングクWAKは、新たに展開するスキンケアブランドの公式モデルとして、ソ・イングクを起用したことを発表した。これを記念し、7月9日、東京・有明「SGCホール有明」にて、ブランドの世界観を