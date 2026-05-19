サッカーのW杯北中米3カ国大会（6月11日開幕）で7試合が開催されるマイアミが早くも熱い。5月17日にマイアミの新本拠地ヌー・スタジアムで開催されたインテル・マイアミFC対ポートランド・ティンバーズの一戦で「ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト」が開催された。サウスフロリダ在住の日本人書道家・紀泉（Kisen）がデザインした限定の黒はちまきを配布し、イベントサポーターとして18日に「サロンパス・デー」を控えた久光製