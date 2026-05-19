お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロ（40）が18日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）にゲスト出演。最近おとなしくなっていると思うお笑い芸人について語った。この日は芸能人が本音をぶっちゃける「毒出しノート」の企画に登場。次にこの企画に登場してほしい芸能人はいるかと問われ「芸人で言ったら山添はどうなんですか」とお笑いコンビ「相席スタート」山添寛の名前を挙げた。「山