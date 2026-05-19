2026年5月18日、K-POPのアイコン的存在であるBIGBANG（ビッグバン）のリードボーカルであり、ソロアーティストであるTAEYANG（テヤン）が、待望のフルアルバム『QUINTESSENCE』と、タイトル曲「LIVE FAST DIE SLOW」をTHEBLACKLABELよりリリースし、カムバックを果たした。プログレッシブなポップサウンドとパンクな姿勢を融合させた「LIVE FAST DIE SLOW」は、刻々と変化する現実を前にして、不屈の精神を宣言する楽曲となってい