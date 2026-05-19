LINEヤフーは、「Yahoo!フリマ」において、はじめての出品から30日以内に3個以上の商品が売れたユーザーを対象に、販売手数料を90日間無料にする取り組みを開始した。 条件を達成すると、以降90日間、最大50個まで販売手数料が無料になる。また、条件達成後はマイページに無料期間が表示され、残り期間や利用個数を確認できる。無料期間の終了後、または期間中に最大個数に達した場合は、通常通