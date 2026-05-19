X（旧Twitter）は、セキュリティに関する告知アカウント「Safety」（@Safety）を通じて、同意のない性的画像などの報告方法を案内している。 これは、昨年5月に成立した米国「TAKE IT DOWN法」の施行に伴う、プラットフォーム事業者の削除義務に従うもの。同法では、本人の同意なく投稿された性的画像について、被害者からの適切な要請に応じて、プラットフォーム事業者は48時間以内に削除することを義務付け