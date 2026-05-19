タレントの川崎希が17日に自身のアメブロを更新。長男が、高級ジュエリーブランド『ティファニー（Tiffany & Co.）』で初めてのアクセサリーを選んだことを明かした。この日、川崎は「ティファニーでお買い物」と切り出し、購入したのは自身の物ではないとして「かげとらが初ティファニーでアクセを買ったの」と長男用にゴールドのネックレスを購入したことを紹介した。続けて、購入を希望した理由について「好きなサッカー選