タレントの小倉優子が18日に自身のアメブロを更新。映画館で購入したポップコーンを紹介し、絶賛した。この日、小倉は「お弁当」というタイトルでブログを更新し「今日は唐揚げのお弁当です」と報告。彩り豊かな手作り弁当の写真を公開し、弁当用のクールファンについて「こちらが本当に便利です」とコメントした。続けて「映画館」というタイトルで更新したブログでは「授業参観で代休だった次男と次男のお友達と映画を観に行きま