Uber Japanは、ドリフトを助手席で体験できる特別ツアー「Uber Drift（ウーバー・ドリフト）」を東京で提供する。期間は6月3日～7月1日。予約は5月27日に始まる。ツアー料金は1グループ（1名～4名）につき3万円。 ドリフト車両のS15と180SX。180SXはいわゆるシルエイティ Uber Driftには、都内の宿泊先と千葉県の「茂原ツインサーキット」間の往復送迎が含まれる。送