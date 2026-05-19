お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが18日に自身のアメブロを更新。前髪が薄くなってきたという悩みを明かした。この日、まさみさんは「ついにきた」というタイトルでブログを更新。「40歳過ぎてから急に無くなってきたの。前髪」と切り出し「私、髪の毛の量、多いタイプだからあんまり気にしなかったんだけど最近、美容院に行く度に前髪増やしてもらっていたのにまた薄くなってきてるの」と悩みを告白した。続けて