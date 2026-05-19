元AKB48でタレントの西野未姫が18日に自身のアメブロを更新。計画無痛分娩での出産を振り返った。この日、西野は「出産前に撮った写真」と、夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱との2ショットを公開。「計画無痛だったのですが、痛みが本当に無くてお産終わるまでずっと元気でした」と明かし「1人目の出産とは全然違った、、、本当にいいお産でした」と振り返った。続けて「けーがパンを大量に買ってきてくれて出産前に2人でパ