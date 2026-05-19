タレントの北斗晶が18日に自身のアメブロを更新。プロレス時代の同期と墓参りへ行ったことや孫・寿々ちゃんとの再会を報告し、自身の背中を見てダイエットを決意したことを明かした。この日、北斗は「今日は午前中に仕事を済ませてお昼にプロレス時代の同期と待ち合わせをして亡くなった同期のお墓参りに行ってきました」と報告。「一年に一度のお墓参りであり同窓会であり」と述べ「ランチを食べて一杯話をして楽しい時間でした」