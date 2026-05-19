M!LKの佐野勇斗さんは5月18日、自身のInstagramを更新。映画『トイ・ストーリー5』で登場する新キャラクターの日本版声優を務めることを発表し、祝福の声が寄せられています。【写真】佐野勇斗「夢って叶うんだな」「トイストーリー愛がついにお仕事へと」佐野さんは「トイ・ストーリー５『スマーティー・パンツ』の日本版声優をやらせていただけることが決定しました！！」と明かし、1枚の写真と1枚の画像を投稿。同作から登場す