King & Princeの永瀬廉さんは5月18日、自身のInstagramを更新。「ハウスオブディオール心斎橋」を訪れた際の写真を公開しました。【写真】永瀬廉の“リアル王子さま”ショット「品があって似合いすぎてる」永瀬さんは「ハウスオブディオール心斎橋に伺わせていただきました。洋服もアートも素敵で終始心踊るような時間をありがとうございました」とつづり、4枚の写真を公開。香水を手にしたアップショットや、美しい螺旋（らせ