国民民主党の玉木代表は19日、中東情勢を踏まえて政府が編成を検討している今年度補正予算案について、「新規の国債発行に頼らない財源を見つけるべきだ」との考えを示した。国民民主党は、イラン情勢を踏まえ「早期に約3兆円規模の補正予算を編成」することなどを求める緊急対策を取りまとめている。財源について、玉木氏は「長期金利も上がっているので、新規の国債発行に頼らない財源を見つけるべきだということも主張していき