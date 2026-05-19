◇MLB パドレス1-0ドジャース(日本時間19日、ペトコ・パーク)6回と8回のチャンスをものに出来ずドジャースは敗戦しました。6回に2アウトからキム・ヘソン選手がヒットで出塁すると、大谷選手の前にこぼれた打球を捕手が1塁へ送球するも反れ1・3塁とチャンスを広げます。しかしムーキー・ベッツ選手の打球はフライとなり得点とはなりませんでした。そして8回。再び同じ状況ができあがります。2アウトから四球でキム選手が出塁、大谷