◇ア・リーグアストロズ3―6ツインズ（2026年5月18日ミネアポリス）アストロズ・今井達也投手（28）が18日（日本時間19日）、敵地ミネアポリスで行われたツインズ戦に先発。2本塁打を浴び、3点を失った。試合は今井が投球中だった0―3の5回裏、2死一塁の場面で雨のため1時間57分の中断。試合再開とともに交代した。チームは3―6で敗れて連敗。今井は2敗目を喫した。4回2/3、74球を投げて被安打5、5奪三振で3失点。過去4