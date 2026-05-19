「パドレス１−０ドジャース」（１８日、サンディエゴ）ドジャースが１点を追う九回にパドレスの絶対守護神・ミラーを攻め立てるもまさかの無得点に終わり、完封負けを喫した。ベンチのロバーツ監督も厳しい表情を浮かべた。１点を追う九回、ミラーの制球が定まらなかった。先頭のフリーマンがカウント３−１から四球を選んで出塁。続くタッカーも制球の乱れに冷静に対処し、ストレートの四球を選んだ。ここでスミスに対し