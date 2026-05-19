上皇ご夫妻は19日、静養のため、神奈川県葉山町の葉山御用邸に入られた。26日まで滞在する。葉山へは昨年10月末から11月初めに訪れて以来。車で入る際、集まった人たちに笑顔で手を振った。側近によると、滞在中はゆっくり過ごすという。ご夫妻は10日に大相撲夏場所の観戦を予定していたが、上皇后美智子さまに少し疲れた様子があり、取りやめていた。宮内庁幹部は「体調については細心の注意をもってお支えしていく」としてい