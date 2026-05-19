災害対応の司令塔となる「防災庁」を設置するための法案が先ほど、衆議院を通過しました。いまの国会で成立する見通しです。防災庁の設置法案では、防災庁を内閣直属の組織とし、総理大臣を補佐する防災大臣を置くことが定められています。また、▼各省庁の縦割りを排除し、▼司令塔としての調整力のみならず、強い指導力を発揮する環境を整備することなどを求める付帯決議が盛り込まれました。防災庁は石破前総理肝いりの政策とし