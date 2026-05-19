フォーリンラブのバービー（42）が19日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。栃木県で発生した強盗殺人事件の実行犯として4人の16歳少年が逮捕されたことに切ない気持ちを言葉にした。事件は14日午前9時過ぎに栃木県上三川町で発生。同町の富山英子さん（69）が死亡し、富山さんの長男と次男も負傷した。栃木県警捜査本部は16日までに、少年4人を富山さんへの強盗殺人容疑で逮捕した。指示役とみられる横浜市の夫