「ハローキティ」をはじめとするサンリオキャラクター初のハリウッド映画（タイトル未定）に、新たな監督が就任したことが明らかとなった。米が報じている。 ニュー・ライン・シネマとワーナー・ブラザース・ピクチャーズ・アニメーションは、『モアナと伝説の海2』（2024）のデヴィッド・デリック・Jr.と、『Ultraman: Rising』（2024）のジョン・アオシマが監督に決定したこ