あの伝説の激ヤバ映画『ムカデ人間』が、よりにもよって4Kリマスター化され、2026年8月21日(金)よりシネマート新宿、ヒューマントラストシネマ渋谷ほかオリジナル公開時を上回る規模でリバイバル上映されることが決定してしまった。 2011年に日本で大ヒットを記録した最悪のカルトホラー『ムカデ人間』が、日本公開15周年を記念してまさかの4Kリマスター化。ドイツ郊外の屋敷に住む元外科医ヨ