仕事を退職して住民税非課税世帯になったものの、年金に月5000円ほど上乗せされる給付金が支給されず、「年金が少なくても、もらえないことがあるのか」と疑問に感じる方もいるでしょう。 この給付金は「年金生活者支援給付金」と呼ばれる制度ですが、住民税非課税世帯であることだけで自動的に支給されるものではありません。年齢や受け取っている年金の種類、前年所得、請求手続きの有無など、複数の条件を満たす必要があ