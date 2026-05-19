ストリートブランド、X-girl（エックスガール）と『ジュラシック・ワールド』のコラボアイテムが2026年5月22日より発売される。 恐竜と人間の共存、そして制御不能に陥るパニックを描いたSFアクションの世界観を落とし込んだTシャツ2型を展開。映画鑑賞や関連カルチャーを通じて親睦を深めるコミュニティをイメージし、「X-girl CINEMA CLUB」のネームを付属した特別仕様だ。 X-girl