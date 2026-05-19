○パドレス1−0ドジャース●＜現地時間5月18日ペトコ・パーク＞ロサンゼルス・ドジャースがサンディエゴ・パドレスとの首位攻防戦に完封負け。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、2安打含む3出塁を記録した。パドレス先発は2024年に13勝を挙げた右腕キング。初回の第1打席はカウント2-2から外角のスライダーを打ち上げて左飛に倒れた。1点を追う4回表、先頭での第2打席は四球を選んで出塁。3番フレ