１９日未明に放送された森カンナ主演「多すぎる恋と殺人」第７話は、毎回のように起きる殺人事件がなく、拡大版となった「女子会」シーンが視聴者の目を引いた。警視庁捜査一課の刑事・谷崎（森）が「マイラブ」と呼ぶ５０人の恋人が次々と殺害され、その直前に接触があったことから谷崎も事件当事者になってしまう。「アイチャン」なる正体不明の黒幕が浮かび上がる一方、谷崎はキャリア組管理官・高峰（桜井玲香）から疑いの