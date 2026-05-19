俳優のビョン・ウソクが『21世紀の大君夫人』を巡る論争について謝罪した。5月19日11時、ソウルではNetflixバラエティ『ユ・ジェソクの集まれ！破天荒ハウス』の制作発表会が行われた。【画像】『21世紀の大君夫人』炎上シーンこの場には、ユ・ジェソク、イ・グァンス、ビョン・ウソク、チ・イェウン、そしてチョ・ヒョミンPD、イ・ソミンPD、ファン・ユンソPDが出席した。同作は、初心者キャンプ場オーナーのユ・ジェソクと、イ・