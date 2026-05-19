全身がん闘病中の美容外科「高須クリニック」の高須克弥院長（81）が2026年5月17日、「緩和ケア」として昼食風景をXで披露し、「食べっぷり気持ちいい」などと反響を呼んでいる。「挑戦的緩和ケア」でゴルフ→ランチ高須院長は18年に全身がんであることを公表し、現在まで複数回の手術や抗がん剤注入を重ねたほか、さまざまな試みをしながら治療を続けてきた。Xでは26年5月14日に「もはや打つ手なし。何をしても現代治療では僕の癌