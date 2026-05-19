東急ストアは15日、『東急ストアフードステーション元住吉店』をオープンした。食品は惣菜や冷凍食品などで即食･簡便を意識した品ぞろえを強めている。また、川崎信用金庫らと協業した店舗でもあり、ATMコーナーを併設しているほか、地域との交流の場となるイベントスペースも設けている。年間の売上高は8億7000万円を目指す。元住吉駅周辺は30〜40代が多く住み単身世帯が半数以上を占めるエリアだ。そこで、即食性の高い惣菜や手