◆ファーム・リーグ西地区オリックス―広島（１９日・京セラドーム大阪）オリックス・藤川敦也投手、森陽樹投手がファーム・リーグの広島戦で「本拠地デビュー」を果たした。２５年ドラフト１位と２位の高卒右腕コンビは、ともにファームでは２度目の登板。京セラドーム大阪のマウンドは、プロ入り後初めてとなった。両軍無得点の４回、まずは藤川が２番手で登板。先頭の佐藤啓には四球を与えたが、ラミレスから見逃し三振