◆米大リーグパドレス１―０ドジャース（１８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャースが１８日（日本時間１９日）、敵地・パドレス３連戦の初戦を“スミ１”で落とした。連勝は「５」でストップ。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」でフル出場し、直近５戦４度目となるマルチ安打をマーク。先発・山本由伸投手（２７）は７回３安打１失点と好投したが援護なく今季４敗目を喫し「やるべきことは自分の