京都新聞杯７着のエムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は、日本ダービ・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）でフランシスコ・ゴンサルベス騎手＝ブラジル出身、アルゼンチン拠点＝と新コンビを組むことが分かった。１９日、友道調教師が明らかにした。ゴンサルベス騎手は今月２日から短期免許を取得。ここまで５勝を挙げ、重賞初騎乗だった新潟大賞典では９番人気のフクノブルーレ