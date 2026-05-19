ホンダ・T360 ホンダT360は、1962年の東京モーターショー（当時は全日本自動車ショー）に登場した軽トラックである。同時にショーでお披露目されたオープンカー、スポーツ360と基本的に同じエンジンを搭載するこの“軽トラ”は、翌63年8月に発売された。スポーツ360もエンジンを拡大したS500として同じ年に市販化された。それまでのホンダはオートバイしかつくって