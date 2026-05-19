大人気の『KATE』リップモンスターシリーズから、2026年夏限定色「#スプラッシュモンスター」が数量限定で登場♡ 水しぶきのようなツヤ感と、見る角度によって色が変化する“色化けパール”を配合し、夏らしいきらめきリップを叶えます。落ちにくさで話題の「リップモンスター」と、とろけるツヤ感が魅力の「リップモンスター ツヤバース」それぞれに限定カラーがラインアッ