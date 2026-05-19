お笑いタレントのヒコロヒーがナレーションを務めている１７日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」に出演。日傘をこれまで使ってなかったことを明かした。この日は「進化のゲンバ」をテーマに、元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂、お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一、山内健司の３人が都内にある世界最大級の傘専門店を訪れた。濱家が「毎週、ナレーションやってくれてるヒコロヒーの傘を１本選ぶっていうの