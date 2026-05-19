◇東都大学野球最終週第1日亜大 4―2 立正大（2026年5月19日神宮）亜大の4番・小池祐吏内野手（4年＝東海大菅生）が勝負強さ発揮した。1点を追う5回2死満塁から三遊間をゴロで抜く2点打。チェンジアップを叩いての決勝打に「（先発）川尻が打たれたけど、エースに何とか負けはつけたくないと、気持ちで打ちました」と胸を張った。今季は打率3割台をキープ。本塁打こそ1本どまりながら、主砲として充実のシーズンを送って