TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが19日に更新され、新たなイラストが公開された。これで21日連続で、説明が一切ない“意味深投稿”が続いている。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。今年7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。この日の投稿は、主人公・乃木憂助（堺雅人）が勤める丸菱商事の財務部員という表の顔を持ちながら、その裏では世界トップクラスの天才ハッカー“ブルーウ