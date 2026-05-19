歌手森口博子（57）が、18日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。タモリから受けた“いたずら”を振り返った。90年代に放送された人気バラエティー「夢がMORI MORI」で共演した森脇健児と芸能界の変化についてトーク。森脇が「今世の中いろんな職業あるけど、この芸能界は今、ものすごく真面目な人しか残れない。ちょっとでもオイタすると…」と不祥事を起こした芸能人を待つ過酷な状況に触れると、