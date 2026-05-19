■MLBパドレス1ー0ドジャース（日本時間19日、ペトコ・パーク）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのパドレス戦に“1番・DH”で先発出場。4打数2安打。今季14度目のマルチで2度のチャンスを演出した。山本は7回1失点の好投も4敗目、チームは連勝が5で止まり、首位陥落となった。前日18日の試合後、打撃に関して「いい感覚をつかめたのを継続できている感じ」と答えた大谷、D.ロバーツ監督（53）も「フレッシュな状態に戻ったよ